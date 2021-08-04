وزارة الصحة تنشر قائمة المؤسسات التربوية المعنية بحملة التلقيح

نشرت وزارة الصحة على صفحتها بالـ''فايسبوك'' قائمة المؤسسات التربوية التي ستحتضن الحملة الوطنية للتلقيح يوم الأحد المقبل 8 أوت والتي تهم الشرائح العمرية التي تفوق الـ 40 سنة، بعد توفّر أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح.وكانت وزارة الصحة أعلنت، يوم الاثنين، أن اليوم المفتوح للتلقيح ضد كوفيد-19 سينتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية وذلك لفائدة الفئات العمرية من 40 سنة فما فوق.