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وزارة الصحة تنشر قائمة المؤسسات التربوية المعنية بحملة التلقيح

Publié le Mercredi 04 Août 2021 - 08:28قراءة: 0 د, 24 ث
نشرت وزارة الصحة على صفحتها بالـ''فايسبوك'' قائمة المؤسسات التربوية التي ستحتضن الحملة الوطنية للتلقيح يوم الأحد المقبل 8 أوت والتي تهم الشرائح العمرية التي تفوق الـ 40 سنة، بعد توفّر أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح.



وكانت وزارة الصحة أعلنت، يوم الاثنين، أن اليوم المفتوح للتلقيح ضد كوفيد-19 سينتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية وذلك لفائدة الفئات العمرية من 40 سنة فما فوق.



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