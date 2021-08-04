وزارة الصحة تنشر قائمة المؤسسات التربوية المعنية بحملة التلقيح

نشرت وزارة الصحة على صفحتها بالـ''فايسبوك'' قائمة المؤسسات التربوية التي ستحتضن الحملة الوطنية للتلقيح يوم الأحد المقبل 8 أوت والتي تهم الشرائح العمرية التي تفوق الـ 40 سنة، بعد توفّر أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، يوم الاثنين، أن اليوم المفتوح للتلقيح ضد كوفيد-19 سينتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية وذلك لفائدة الفئات العمرية من 40 سنة فما فوق.
وكانت وزارة الصحة أعلنت، يوم الاثنين، أن اليوم المفتوح للتلقيح ضد كوفيد-19 سينتظم يوم الأحد 8 أوت 2021 من الساعة السابعة صباحا إلى الساعة السابعة مساء بالمعاهد والمدارس الإعدادية بمختلف جهات الجمهورية وذلك لفائدة الفئات العمرية من 40 سنة فما فوق.
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