   Asmahan - الورد  

مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع إستهلاكية مهربة بقيمة 200 ألف دينار

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 21:00قراءة: 0 د, 24 ث
تمكنت مصالح الاستعلامات بإدارة الحرس الديواني، الثلاثاء، من حجز ما يناهز10 آلاف قطعة من المشروبات والقهوة والشكلاطة وآلات القهوة، بقيمة 200 ألف دينار، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد الإستهلاكية والحد من التجارة الموازية.

وأفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ صادر عنها، بأن الحرس الديواني قد استهدف شاحنة تقوم بنقل بضائع مهربة مجهولة المصدر، تم شحنها من أحد المخازن كائن بضواحي العاصمة، ولا يملك في شأنها صاحب المخزن أية وثيقة تثبت شرعية مسكها، ليتم تحرير محضر في الغرض.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230288



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 03 أوت 2021 | 24 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:26 16:14 12:32 05:27 03:46
31°
37°% 48:الرطــوبة
تونــس25°
3.09 كم/س
:الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
37°-2537°-2733°-2533°-2541°-27
  • Avoirs en devises
    20314,0

  • (3 aout)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29988 DT        1$ =2,77518 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 aout)   1448,7 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة