مصالح الحرس الديواني تحجز بضائع إستهلاكية مهربة بقيمة 200 ألف دينار

تمكنت مصالح الاستعلامات بإدارة الحرس الديواني، الثلاثاء، من حجز ما يناهز10 آلاف قطعة من المشروبات والقهوة والشكلاطة وآلات القهوة، بقيمة 200 ألف دينار، وذلك في إطار مكافحة تهريب المواد الإستهلاكية والحد من التجارة الموازية.



وأفادت الإدارة العامة للديوانة، في بلاغ صادر عنها، بأن الحرس الديواني قد استهدف شاحنة تقوم بنقل بضائع مهربة مجهولة المصدر، تم شحنها من أحد المخازن كائن بضواحي العاصمة، ولا يملك في شأنها صاحب المخزن أية وثيقة تثبت شرعية مسكها، ليتم تحرير محضر في الغرض.



