تم اليوم الثلاثاء 03 أوت 2021، تعيين عزالدين العامري آمرا للحرس الوطني وفق اذاعة شمس أف أم
تعيين عز الدين العامري آمرا للحرس الوطني
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الثلاثاء 03 أوت 2021 | 24 ذو الحجة 1442
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