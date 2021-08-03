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رئيس الجمهورية يعفي والي صفاقس من مهامه

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 18:35قراءة: 0 د, 5 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيّد أنيس الوسلاتي بمهام والي بولاية صفاقس.


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