أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء تكليف السيّد أنيس الوسلاتي بمهام والي بولاية صفاقس.
رئيس الجمهورية يعفي والي صفاقس من مهامه
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الثلاثاء 03 أوت 2021 | 24 ذو الحجة 1442
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