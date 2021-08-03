وصول طائرتين من الامارات محملتان بالأكسجين ووتجهيزات للإنعاش

حلّت، ظهر اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرتان محملتان بكميات من الأكسجين وآلات تنفس اصطناعي ومكثفات أكسجين وتجهيزات للإنعاش والعناية المركّزة ممنوحة من قبل دولة الإمارات العربية المتّحدة لدعم جهود تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19.



وتوجّهت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها بفائق الشكر وبالغ الامتنان لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما تقدّمه من دعم أخوي متواصل ومدّ تضامني نبيل في هذا الظرف الصحي الصعب الذي تمر به تونس.



وقد تم تسلم هذه المعدات والمستلزمات الطبية بحضور نادية عكاشة، الوزيرة مديرة الديوان الرئاسي، وعثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ومحمّد الطرابلسي، وزير الصحّة بالنيابة، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية المكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، المدير العام للصحة العسكرية، وراشد المنصوري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بتونس.



