وزير الخارجية المصري سامح شكري ينقل رسالة شفوية لرئيس الجمهورية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم الثلاثاء 3 أوت 2021 بقصر قرطاج، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى رئيس الدولة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر، حسب ما ورد في البلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية .وكان هذا اللقاء فرصة جدّد خلالها رئيس الجمهورية الشكر لمصر، قيادة وشعبا، على الوقفة التضامنية النبيلة مع تونس في مواجهة جائحة كوفيد-19 والتي ترجمت الشعور المشترك بقيم الأخوة والتعاضد والتآزر.كما أكّد رئيس الدولة على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس.ومن جانبه، نقل سامح شكري لرئيس الدولة عبارات احترام وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها.وأفاد وزير الخارجية المصري بأن بلاده تثق في حكمة رئيس الدولة وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل.