عدد من المحامين يرفعون قضية ضد شركة فسفاط قفصة ويصرون على التتبع

باب نات - صرح الاستاذ مختار بوقرة لباب نات اليوم الثلاثاء 3 اوت 2021 انه وعدد من المحامين بعتزمون تتبع عدة مسؤولين بشركة فسفاط قفصة تورطوا في قضايا فساد ،موضحا انه وبقية زملائه رفعوا على الشركة المذكورة شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقفصة حول توقف انتاج واستغلال وتحويل ونقل وتصدير الفسفاط مبينا أنهم يعتزمون متابعة تلك القضية وكافة مراحل التقاضي .



مؤكدا انه طالب في شكايته الى فتح بحث تحقيقي أكيد وعاجل طبقا للفصل 31 من المجلة الجزائية وتتبع الجناة من أجل ما اقترفوه من جرائم في حق الاقتصاد التونسي.



