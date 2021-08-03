عبد اللطيف المكي: لا بد من المحافظة على الوحدة الاجتماعية و سلامة العلاقات بين المواطنين

دعا القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي ، اليوم الثلاثاء، إلى العودة للحوار، حيث دون على صفحته الرسمية على الفايسبوك ما يلي:" الآن الحوار واجب للعودة إلى الحياة الدستورية خلال ثلاثين يوما أو حتى أقل بعودة البرلمان بشروط تعالج ما مضى من سلبياته و بحكومة ذات برنامج متفق عليها عليه فلا أحد من الأطراف يستطيع تحمل مسؤولية أعباء الحكم لوحده. لن ينجح أي إقصاء في ضمان النجاح في حين سينجح الحوار و النقد الذاتي الشجاع في تجاوز هذه الأزمة".كما دون المكي "كان بالإمكان تجنب ما حصل و بسهولة و كانت الأفكار و المقترحات و الطرق متوفرة و متداولة بين الفاعلين و سيروي التاريخ ذلك و لكن سامح الله الجميع، الآن و قد وقع ما وقع فلا بد من التركيز على كيفية الخروج من ذلك. لن تنزلق تونس بإذن الله إلى سيناريو العنف و إراقة الدماء و لا إلى الانتهاك الممنهج للحقوق و الحريات رغم التجاوزات الأخيرة التي يجب أن تتوقف و ستتوقف بحكم ما في البلاد من قوانين و منظمات و ثقافة و تراث ديمقراطي و بالعمود الهادئ و المتبصر أمام أي انحراف ،تتوقف لصالح تطبيق عادل و نزيه للقانون بصورة مستمرة و ليست مناسبتية و لا ظرفية".وورد في ذات التدوينة أنه"لن يفلح أعداء تونس في الخارج الذين يريدون الدفع إلى السيناريو سالف الذكر كما لن تنجح فئات قليلة داخلية تعمل في الكواليس في الدفع إلى ذلك عبر بث مقولات شبه عنصرية بين التونسيين. سنظل ،كتونسيين، ندير خلافاتنا سلميا حتى وقت الأزمات.و لا بد من المحافظة على الوحدة الاجتماعية و سلامة العلاقات بين المواطنين و سلامة النسيج الاجتماعي في الأحياء و مواطن العمل و غير ذلك من المواقع، فما رأيناه خلال الأيام الماضية من تحريض من البعض يهدد بعداوة الجار لجاره لا قدر الله لو استمر، فلا بد أن تبقى الخلافات السياسية في دوائرها".