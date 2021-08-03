محمد اليوسفي يدعو الي اعادة فتح ملف تنصّت غير قانوني على رشيدة النيفر والجنرال الحامدي ووزراء وصحفيين

دعا الاثنين 2 أوت، الاعلامي محمد اليوسفي الي اعادة فتح ملف قال إنه تم قبره بقرار سياسي، يتعلّق بعمليات تنصّت تتم خارج اطار القانون.وأوضح اليوسفي أنه خلال الصائفة الماضية في 2020 أحال المدير العام السابق للامن الوطني كمال القيزاني ملفا على أنظار القضاء متهما فيه بالأدلة والبراهين وبناء على اختبارات فنية دقيقة المدير العام السابق بالمصالح الفنية في وزارة الداخلية وقتها شمس الدين بن علية بالقيام بتجاوزات من خلال عمليات تنصت تتم خارج إطار القانون.وأشار الي أنه من بين الشخصيات التي تم اكتشاف انها كانت تحت التنصت رشيدة النيفر المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والجنرال الحامدي المستشار السابق المكلف بالامن القومي في قصر قرطاج. فضلا عن عدد من الوزراء من بينهم غازي الشواشي وصحفيين ونشطاء بالمجتمع المدني ومنظمات وطنية.