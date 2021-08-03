   Dhekra - مين يجرى يقول  

محمد اليوسفي يدعو الي اعادة فتح ملف تنصّت غير قانوني على رشيدة النيفر والجنرال الحامدي ووزراء وصحفيين

Publié le Mardi 03 Août 2021 - 09:35قراءة: 0 د, 37 ث
دعا الاثنين 2 أوت، الاعلامي محمد اليوسفي الي اعادة فتح ملف قال إنه تم قبره بقرار سياسي، يتعلّق بعمليات تنصّت تتم خارج اطار القانون.

وأوضح اليوسفي أنه خلال الصائفة الماضية في 2020 أحال المدير العام السابق للامن الوطني كمال القيزاني ملفا على أنظار القضاء متهما فيه بالأدلة والبراهين وبناء على اختبارات فنية دقيقة المدير العام السابق بالمصالح الفنية في وزارة الداخلية وقتها شمس الدين بن علية بالقيام بتجاوزات من خلال عمليات تنصت تتم خارج إطار القانون.

وأشار الي أنه من بين الشخصيات التي تم اكتشاف انها كانت تحت التنصت رشيدة النيفر المستشارة السابقة لرئيس الجمهورية المكلفة بالإعلام والجنرال الحامدي المستشار السابق المكلف بالامن القومي في قصر قرطاج. فضلا عن عدد من الوزراء من بينهم غازي الشواشي وصحفيين ونشطاء بالمجتمع المدني ومنظمات وطنية.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230248



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 03 أوت 2021 | 24 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:04 19:26 16:14 12:32 05:27 03:46
30°
36°% 70:الرطــوبة
تونــس25°
5.66 كم/س
:الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
36°-2536°-2734°-2533°-2541°-27
  • Avoirs en devises
    20389,9

  • (2 aout)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30208 DT        1$ =2,77433 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 aout)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة