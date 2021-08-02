سعيد: 'أجهزة التنصت وتحديد الخريطة الانتخابية بناء على معطيات تتوفر للدولة لا للأحزاب'

استقبل مساء اليوم الإثنين 02 أوت 2021، بالمكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.وقال رئيس الدولة خلال اللقاء إن الوزارات أو الإدارات لا تُنشأ لخدمة بعض الأشخاص'، وتابع 'أجهزة التنصت وتحديد الخريطة الانتخابية بناء على معطيات تتوفر للدولة لا للأحزاب، بناء على حياد الدولة وليس كما حصل في المدة والسنوات الأخيرة'.