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سعيد: 'أجهزة التنصت وتحديد الخريطة الانتخابية بناء على معطيات تتوفر للدولة لا للأحزاب'

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 21:01قراءة: 0 د, 18 ث
استقبل مساء اليوم الإثنين 02 أوت 2021، بالمكلف بتسيير وزارة تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.

وقال رئيس الدولة خلال اللقاء إن الوزارات أو الإدارات لا تُنشأ لخدمة بعض الأشخاص'، وتابع 'أجهزة التنصت وتحديد الخريطة الانتخابية بناء على معطيات تتوفر للدولة لا للأحزاب، بناء على حياد الدولة وليس كما حصل في المدة والسنوات الأخيرة'.



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