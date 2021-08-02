محمد بن سالم يدعو راشد الغنوشي إلى التخلي عن منصبه

دعا الاثنين 2 أوت، القيادي في حركة النهضة، محمد بن سالم زعيم الحركة راشد الغنوشي إلى التخلي عن منصبه .وقال محمد بن سالم في تصريح لراديو ديوان أف أم ان "الوقت حان ليسلم الغنوشي المشعل"، مشددا على ضروة ان تبقى النهضة موحدة "حتى لا تغرق سفينتها"، بحسب تعبيره .واضاف ان الالاف من المناضلين لم يعد يعرفون حركتهم التي قال انها اصبحت "مستميتة في الاطاحة بالحكومات من اجل حزب قلب تونس"، مؤكداً ان وجود راشد الغنوشي على راس البرلمان ليس في صالح الحركة ولا في صالح البلاد .وشدد على ضرورة ان يتحمل من اخطأ في النهضة ومن كان سببا في تأزيم العلاقة بينها وبين رئيس الجمهورية مسؤوليته، مذكرا بان سعيد لم يات من الثورة المضادة وبانه كان من المفروض ان تستبشر به النهضة وتجد الحلول معه.واتهم محمد بن سالم، القيادة التنفيذية للنهضة بعمل عكس ذلك، مشيرا الى اصرار القيادة واساسا راشد الغنوشي على المصادقة على التحوير الوزاري برمته رغم وجود وزراء تحوم حولهم شبهات فساد، معتبرا انه كان في ذلك استفزاز للرئيس وتعكير للاجواء في البلاد، محملا البعض من القيادة التنفيذية المسؤولية، داعيا اياهم الى التراجع خطوة الى الوراء .