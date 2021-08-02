الديماسي: المصالحة مع رجال الأعمال عملية وهمية لانه لا محتوى لها

اعتبر الخبير الإقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي، خيار رئيس الجمهورية قيس سعيد بالتوجه نحو المصالحة مع رجال الاعمال "عملية وهمية لأنه لا محتوى لها".



وأقر في تصريح لاذاعة شمس آف آم اليوم الإثنين أن البلاد فيها إصلاحات وأولويات أهم بكثير من قضية رجال الأعمال لانه ومنذ 2011 لحد اليوم منهم من توفى ومنهم من هاجر ومنهم من مر أمام العدالة، وفق تعبيره.



هذا وأفاد المتحدث أن هذا الملف ليس اولوية في الظرف الحالي لوجود عديد الاولويات منها تعيين رئيس حكومة يكون ملما بالجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية والموازانات المالية.



ودعا الديماسي رئيس الجمهورية بأن لا يبقى حبيسا للشعار الشعبوي "الشعب يريد" والأبتعاد عنه وإن كان له برنامج يوضحه ويقدمه أو يترك رئيس الحكومة الذي سيعينه يعمل على برنامج يضعه، وفق تعبيره.



