الفة الحامدي تدعو الى خارطة طريق للخروج من الازمة

قدمت الرئيسة المديرة العامة السابقة للتونيسار، ألفة الحامدي، الأحد غرة أوت 2021، اقتراح طريق الخروج من الأزمة "الاستثنائية" التي تعيشها تونس حاليا.وقالت الحامدي، في مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية بموقع الفيسبوك، انها تقترح تصورا متواضعا للخروج من الأزمة بأقل الأضرار وفي نفس الوقت لتعزيز الديمقراطية.وتتمثل خارطة طريق التي اقترحتها بالأساس في توفّر العوامل التالية من أجل ضمان نجاحها:كما دعا الى التحييد التام للمؤسسة العسكرية على الحياة السياسية والاقتصار على المؤسسة الأمنية لتطبيق القانون.وطالبت بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من القيام بواجبه و البت السريع في القضايا العاجلة التي تمس من الدولة و البت النهائي في تقرير دائرة المحاسبات.كما دعت الى تحديد آجال واضحة لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها وفقا لأهمية العودة إلى الصندوق من أجل حل النزاعات السياسية بشكل حضاري.ودعت الى النأي بتونس عن التجاذبات الإقليمية التي من شأنها استغلال الأزمة التونسية بطرق تمس من السيادة الوطنية و تزج بتونس في صراعات تضر بالمصلحة الوطنية.وأكدت ألفة الحامدي انه إذا توفرت هذه الشروط، يمكن الانطلاق في خارطة طريق بآجال محددة مع تمكين إعتماد قرارات استثنائية من سلطة الإشراف للضغط من أجل احترام الآجال المتفق عليها و تواصل الجميع العمل تُجاه حل الأزمة.