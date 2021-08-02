أمين محفوظ يدعو إلى حلّ حزب حركة النهضة

دعا الأحد 1 أوت، أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ إلى تجميد نشاط الحزب الذي فاز بالانتخابات بفضل التمويل الأجنبي تمهيدا لحلّه وذلك في إشارة غير مباشرة لحركة النهضة.وقال أمين محفوظ في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بالفايسبوك " الحزب الذي يفوز في الانتخابات بفضل التمويل الأجنبي الذي يمنعه مرسوم الأحزاب السياسية والقانون الأساسي للانتخابات ويفترض تطبيق عقوبات منها فقدان مرشحيه المنتخبين لعضوية مجلس نواب الشعب وحل الحزب ولا تطبق الدولة القواعد القانونية المذكورة لا تسمح لمن فهم طبيعة النظام أن يتحدث عن الديمقراطية أو الانقلاب عليها".