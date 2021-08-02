أكدت نائبة رئيس كتلة قلب تونس شيراز الشابي، اليوم الإثنين، في تصريح لاذاعة شمس آ ف آم عبر مداخلة هاتفية استقالتها من كتلة الحزب بالبرلمان
شيراز الشابي تستقيل من كتلة قلب تونس
En continu
الاثنين 02 أوت 2021 | 23 ذو الحجة 1442
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:06
|19:27
|16:14
|12:33
|05:26
|03:45
|
31°
|31°
|% 40
|:الرطــوبة
|تونــس
|24°
5.14 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-24
|37°-26
|42°-28
|34°-26
|33°-24
- Avoirs en devises
20484,1
(30 juill)
- Jours d'importation
129
- 1 € = 3,30381 DT 1$ =2,77896 DT
- Solde Compte du Trésor (30 juill) 1422,0 MDT
الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة
(1 822 503) كورونا: تسجيل 209 حالة وفاة، و2
( 51 416) نسق التلقيح ضد كوفيد-19 يشهد ارتفا
( 43 668) فيديو اليوم: أنس جابر تنفعل على مش
( 39 336) من هو رضا غرسلاوي المكلّف بتسيير و
( 32 083) ايقاف ماهر زيد مجددا باذن قضائي
( 31 710) في زمن فيروس كورونا.... كيفية صلاة
( 30 964) فتح ابحاث تحقيقية ضد شوقي طبيب وع
( 30 781) فيديو اليوم : وزير المالية علي الك
( 29 973) عايدة عرب لأسامة الملولي.... ان ك
( 29 704) برنامج المشاركة التونسية في الألع
( 28 998) يورو 2020: مواعيد مباريات اليوم
( 27 679) سامي الفهري يعلن عن بث سلسلة من حل
( 27 425) لماذا أرادوا تجريم الإخوان في ال
( 26 110) وزارة الصحة: نسب الإصابات بفيروس ك
( 25 140) الابقاء على وليد الزريبي بحالة سرا
( 24 959) رئيس الجمهورية يجمّد كلّ اختصاصات
( 24 393) الف مبروك لتونس نجاح الاضراب !!
( 24 103) صورة اليوم من البطولة المغربية: فو
( 23 761) ايداع النائب ياسين العياري السجن ت
( 23 185) أسامة الملولي يتراجع عن قرار الاعت
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 230189