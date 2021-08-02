   Samia Kaisar - عينك عنواني  

شيراز الشابي تستقيل من كتلة قلب تونس

Publié le Lundi 02 Août 2021 - 11:30قراءة: 0 د, 7 ث
أكدت نائبة رئيس كتلة قلب تونس شيراز الشابي، اليوم الإثنين، في تصريح لاذاعة شمس آ ف آم عبر مداخلة هاتفية استقالتها من كتلة الحزب بالبرلمان

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230189



En continu

Toutes les news

الاثنين 02 أوت 2021 | 23 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:06 19:27 16:14 12:33 05:26 03:45
31°
31°% 40:الرطــوبة
تونــس24°
5.14 كم/س
:الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2437°-2642°-2834°-2633°-24
  • Avoirs en devises
    20484,1

  • (30 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,30381 DT        1$ =2,77896 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30 juill)   1422,0 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة