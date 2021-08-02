أحمد كرم: ما يروج من أخبار حول سحب مبالغ طائلة من الأموال من البنوك إشاعة

نفى الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك، أحمد كرم، ما يروج من أخبار حول سحب مبالغ طائلة من الأموال من البنوك بعد على خلفية القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد مؤخرا .وأضاف أحمد كرم، خلال استضافته، اليوم الإثنين 02 أوت 2021، على اذاعة شمس أن الحركية المالية في البنوك عادية وما يروج هو مجرد إشاعة.وأوضح أحمد كرم أم أن شهر جويلية في تونس هو شهر المصاريف حيث احتفل التونسيون بعيد الأضحى والعطل الصيفية مما يستوجب سحب الأموال وهذا العام لم يقع تسجيل حركية أكثر من العادة.