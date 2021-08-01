   Om Kalthoum - دارت الأيام  

القيروان: العثور على وثائق إدارية مطمورة تحت الأرض تهم عديد الولايات

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 17:35قراءة: 0 د, 21 ث
أفاد موقع حقائق أون لاين الأحد 1 أوت نقلا عن مصدر أمني، أن سكان مدينة حاجب العيون بولاية القيروان على وثائق إدارية عديدة مطمورة تحت الأرض.

وقال المصدر ذاته إن الوحدات الأمنية قد توجهت الى مكان طمر الوثائق الادارية، مبرزا أن هذه الوثائق تمثل في مراسلات سرية ووثائق تخص عدد مؤسسات صحية عمومية بمختلف ولايات الجمهورية التونسية ومنها دقاش و طبرقة وعين دراهم ونفطة والكاف والقيروان.





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