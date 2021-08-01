القيروان: العثور على وثائق إدارية مطمورة تحت الأرض تهم عديد الولايات





أفاد موقع حقائق أون لاين الأحد 1 أوت نقلا عن مصدر أمني، أن سكان مدينة حاجب العيون بولاية القيروان على وثائق إدارية عديدة مطمورة تحت الأرض.وقال المصدر ذاته إن الوحدات الأمنية قد توجهت الى مكان طمر الوثائق الادارية، مبرزا أن هذه الوثائق تمثل في مراسلات سرية ووثائق تخص عدد مؤسسات صحية عمومية بمختلف ولايات الجمهورية التونسية ومنها دقاش و طبرقة وعين دراهم ونفطة والكاف والقيروان.