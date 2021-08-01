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المساحات الكبرى تقرر التخفيض في الأسعار

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 12:34قراءة: 0 د, 19 ث
قررت الغرفة النقابية الوطنية للمساحات التجارية الكبرى التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والممثلة للعلامات التجارية Carrefour ,Géant, Magasin Génaral & Monoprix الانخراط في هذا المجهود الوطني وإدراج تخفيضات في أسعار عديد المواد الاستهلاكية الأساسية.

ويأتي هذا القرار، وفق بلاغ لمنظمة الأعراف، تفاعلا من هياكله مع دعوة رئيس الجمهورية المبادرة بالتخفيض في الاسعار في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها تونس.




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