ميناء حلق الوادي: وصول شحنتين من لقاح كوفيد

استقبل ميناء حلق الوادي ليلة الأحد غرة اوت 2021 شحنتين من لقاح كوفيد وافدتين على متن سفينتين للمسافرين من الموانئ الإيطالية. و تم تأمين إنزال الشحنتين و استكمال إجراءات رفعها في الابان بحسب ما أعلنه، اليوم الأحد ديوان البحرية التجارية والموانئ..وكانت وزارة الصحةأفادت اليوم الأحد أنه تم تسجيل 172 حالة وفاة منها 40 حالة وفاة يوم 30 جويلية الماضي ليرتفع بذلك إجمالي عدد الوفايات الى 19858 حالة وفاة حسب آخر تحديث للوضع الوبائي الخاص بيوم 30 جويلية الماضيوذكرت الوزارة في بلاغها اليومي حول مستجدات الوضع الوبائي، أن حصيلة الاصابات الجديدة بالكوفيد-19 بلغت 3316 حالة من مجموع أكثر من 592881 تحليل مخبري، أي بنسبة تحاليل إيجابية قدرت ب 23.96 بالمائةوأضافت الوزارة أنه تم بتاريخ 30 جويلية 2021 تسجيل 2933 حالة شفاء ليرتفع بذلك اجمالي عدد المتعافين من فيروس كوروناالى 513629 حالة