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أنور قرقاش للغنوشي: نصيحتي لك أن تكون قراءتك داخلية لأحداث بلادك فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع عوض اتهام الامارات

Publié le Dimanche 01 Août 2021 - 09:15قراءة: 0 د, 30 ث
رد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالامارات أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بتوتر ، يوم السبت 31 جويلية 2021 على رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.

وكتب قرقاش "لم أستغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي".
وأضاف "نصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".


وجاءت تغريدة قرقاش ردا على تصريحات راشد الغنوشي التي نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية، والتي اتهم فيها الإمارات بدعم استحواذ قيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 230145

Artiz  ()  |Dimanche 01 Août 2021 à 08h 56m |           
ياولدي الزمان المعكوس.غدارنا خرط علينا اللي ما يسواش .

Radhiradhouan  (Tunisia)  |Dimanche 01 Août 2021 à 08h 51m |           
بالتأكيد تغطية العربية وسكاي نيوز لأحداث الإمارات تكون أكثر منطقية وجدوى من التدخل المفضوح في الشأن التونسي



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