أنور قرقاش للغنوشي: نصيحتي لك أن تكون قراءتك داخلية لأحداث بلادك فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع عوض اتهام الامارات

رد وزير الدولة للشؤون الخارجية بالامارات أنور قرقاش في تغريدة على حسابه بتوتر ، يوم السبت 31 جويلية 2021 على رئيس البرلمان المجمد وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي.وكتب قرقاش "لم أستغرب حوار السيد راشد الغنوشي مع صحيفة التايمز اللندنية واتهاماته الموجهة للامارات، فقد تعودنا الزج باسم الامارات من قبل هذه الجهات لتبرير قصور محلي وهيكلي".وأضاف "نصيحتي أن تكون قراءته داخلية لأحداث بلاده فستكون بالتأكيد أدق ولعلها أنفع".وجاءت تغريدة قرقاش ردا على تصريحات راشد الغنوشي التي نشرتها صحيفة "تايمز" البريطانية، والتي اتهم فيها الإمارات بدعم استحواذ قيس سعيد على السلطة من خلال تعليق عمل البرلمان.