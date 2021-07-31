المهدية: إيقاف ناشط سياسي إثر نشره تدوينات ومقاطع فيديو تحرّض على الفوضى

أفاد مراسل اذاعة "الجوهرة أف أم" بالمهدية نقلا عن مصدر أمني بأن وحدات مشتركة بين الأمن والجيش بالمهدية قامت مساء السبت بإيقاف الناشط السياسي من حركة النهضة والسجين السياسي السابق رضا راضية بمنزله بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية.



ويأتي ذلك على خلفية نشره تدوينات ومقاطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي حرض من خلالها على الاحتجاج و النزول الى الشارع و بث الفوضى وثلب الرئيس على خلفية القرارات والاجراءات الاخيرة التى اتخذها رئيس الجمهورية، حسب ذات المصدر الامني.



