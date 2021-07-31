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سعيدان: الدعوة لتخفيض نِسب الفائدة قابلة للتطبيق ولها تأثير على القدرة الشرائية للمواطن

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 19:17قراءة: 1 د, 2 ث
أكد الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان أنّ دعوة رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ممثلي الجمعية المهنية التونسية للبُنوك والمؤسسات المالية إلى الحطّ قَدر الإمكان من نِسب الفائدة المعمول بها ليعُود جزء منها للمجموعة الوطنية، قابلة للتطبيق.


Credits Jawhara FM


وأضاف سعيدان في تصريح للجوهرة أف أم، أنّ نسبة الفائدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول يتحكم فيه البنك المركزي وهو ما يسمى "بنسبة الفائدة المديرية والبنوك لا تلعب أيّ دور في هذه المسألة، أما القسم الثاني فيُعرف بTMM+، ويتعلق بهذا الهامش، مشيرا إلى أنّ بعض القروض تُسند بنسبة فائدة مشطة، مشيرا إلى هذا المقترح في صورة التفاعل معه إيجابيا ، سيكون له تأثير على نسبة التضخم المالي والقدرة الشرائية للمواطن، وهو طلب ينسجم مع بقية المطالب الداعية للتخفيض في أسعار المواد الغذائية والأدوية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل ظهر اليوم السبت 31 رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، والذي كان مرفوقا بعضوين من الجمعية .
وأشار رئيس الدولة إلى أنه يقدر وطنية الناشطين في قطاع البنوك والمؤسسات المالية، ودعاهم إلى بذل جهد اضافي في هذه الفترة الاستثنائية التي تمر بها بلادنا والوقوف في نفس الجبهة مع الشعب التونسي وذلك عبر الحط قدر الإمكان من نسب الفائدة المعمول بها ليعود جزء منها للمجموعة الوطنية.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230130

_anis  (Tunisia)  |Samedi 31 Juillet 2021 à 19h 13m |           
سعيد يغني و سعيدان يرد عليه



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