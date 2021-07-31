السقوط المدوي لمنظومة عبو...والانخراط في دوامة الاشاعات

عارف المعالج
نقابي جامعي
إنه سقوط مدوّ لمنظومة عبو والقفز إلى أتون الإشاعات والدفع للاقتتال الشعبي... بعد أن روج أنصاره بصورة مكثّفة صورة وصل تقديم أحد شباب بئر علي بولاية صفاقس لتبرع بــ500 دينار لحركة النهضة مع صورة لنتائج مناظرة تعكس نجاحه فيها مدعين الربط بين الحدثين بكل افتراء وبدون أي وجه حق أو منطق...;وقد أخفوا التاريخ المتعارض بين الوثيقتين للتضليل وللتلبيس ...وكأن من يتبرع للنهضة يحرّم عليه النجاح في المناظرات .. وإلا يصبح متهما...وخاصة إذا كان من بئر علي....وهم لا يعلمون كم أنجبت من رجال وحق الرجال ....مما يجعله معرّضا للتهديدات لسلامته الجسدية وللتنمر ...
سقوط عبو يتمثل في أن الخبر المشوّه الذي وصله لوّى عنقه وزاده تشويها -هو أو حاشيته الذين أمدّوه بالخبر- بالادعاء بأن لديه معلومات تفيد بتقديم النهضة 500 دينارا لأنصارها في إحدى مدن صفاقس من أجل النزول للشارع والتظاهر !!!!....تطور سريالي للخبر المزيف وفي نقله بين الثقات!!!!
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "
كلما ظننا أنهم وصلوا إلى قاع الانحطاط إلا ووجدناهم يحفرون للزيادة في عمقه
نقابي جامعي
إنه سقوط مدوّ لمنظومة عبو والقفز إلى أتون الإشاعات والدفع للاقتتال الشعبي... بعد أن روج أنصاره بصورة مكثّفة صورة وصل تقديم أحد شباب بئر علي بولاية صفاقس لتبرع بــ500 دينار لحركة النهضة مع صورة لنتائج مناظرة تعكس نجاحه فيها مدعين الربط بين الحدثين بكل افتراء وبدون أي وجه حق أو منطق...;وقد أخفوا التاريخ المتعارض بين الوثيقتين للتضليل وللتلبيس ...وكأن من يتبرع للنهضة يحرّم عليه النجاح في المناظرات .. وإلا يصبح متهما...وخاصة إذا كان من بئر علي....وهم لا يعلمون كم أنجبت من رجال وحق الرجال ....مما يجعله معرّضا للتهديدات لسلامته الجسدية وللتنمر ...
سقوط عبو يتمثل في أن الخبر المشوّه الذي وصله لوّى عنقه وزاده تشويها -هو أو حاشيته الذين أمدّوه بالخبر- بالادعاء بأن لديه معلومات تفيد بتقديم النهضة 500 دينارا لأنصارها في إحدى مدن صفاقس من أجل النزول للشارع والتظاهر !!!!....تطور سريالي للخبر المزيف وفي نقله بين الثقات!!!!
" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ "
كلما ظننا أنهم وصلوا إلى قاع الانحطاط إلا ووجدناهم يحفرون للزيادة في عمقه
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