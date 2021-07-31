زياد الهاني: قرارات قيس سعيد فرصة للنهضة للعودة بوجه وروح مغايرة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

قال الإعلامي زياد الهاني في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان قرارات قيس سعيد يمكن أن تكون منطلقا للتخلص من بعض القيادات مثل راشد الغنوشي.واوضح الهاني ان المهم أن نستثمر الفترة الانتقالية للضرب بقوة على أيدي الفاسدين والمتمعشين من قوت التونسيين وآلامهم.وأضاف " سيمكن هذا التمشي حركة النهضة التي تضم آلاف المواطنين التونسيين، من إعادة تنظيم صفوفها بصورة ديمقراطية، وتحميل كل من أوصلها من قياداتها وعلى رأسهم راشد الغنوشي إلى هذا الوضع، مسؤولية سياساتهم الكارثية، والتخلص من كل من علقت به منهم جرائم أو شبهات، بحيث يمكن لهم العودة للساحة السياسية بحزبهم بوجه وروح مغايرة خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.