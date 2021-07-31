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منع الاتصال بالبشير العكرمي ووضعه قيد الاقامة الجبرية

Publié le Samedi 31 Juillet 2021 - 10:33قراءة: 0 د, 25 ث
اكد مصدر مطلع لباب نات انه تم وضع وكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي قيد الاقامة الجبرية لمدة 40 يوما قابلة للتجديد مع منع الاتصال به .

وكان مجلس القضاء العدلي قد قرر احالة ملف شبهات فساد لوكيل الجمهورية السابق البشير العكرمي على انظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح الابحاث في شأنه واستتطاقه بخصوص ما وجه اليه من تهم وكانت هيئة الدفاع عن الشهيدين أتهمت العكرمي باخفاء وثاىق من ملف الأغتيال وعدم فتح ابحاث جدية وطمس الحقيقة لعدم معرفة من خطط ودبر ونفذ عملية الأغتيال .

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