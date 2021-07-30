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إنهاء مهام محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 20:30قراءة: 0 د, 8 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

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