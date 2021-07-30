إنهاء مهام محمد علي النفطي كاتب الدولة لدى وزير الخارجية

أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 30 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإنهاء مهام محمّد علي النفطي، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.



