التسريع في عملية التطعيم وترشيد التصرف في مخزون الأكسيجين أبرز محاور جلسة عمل بين وزير الصحة والمدير الجهويين للصحة

وفيما يتعلق بترشيد إستهلاك الأكسيجين تم التأكيد على ما يلي:

عقد وزير الصحة بالنيابة السيد محمد الطرابلسي يوم الجمعة 30 جويلية 2021 جلسة عمل مع المديرين الجهويين عبر تقنية التخاطب عن بعد وبحضور عدد من الإطارات العليا بالوزارة، وقد خصصت لمتابعة وتقييم الوضع الصحي بمختلف الجهات وتقدم الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19 إلى جانب العمل على ضمان توفر مادة الأكسجين بالمؤسسات الإستشفائية والإعداد لللبرامج الصحية لسنة 2022.مراقبة مسالك وطريقة إستهلاك الأكسيجين.تكثيف الإختبارات للوقوف على أسباب الإفراط في إستعمال هذه المادة.تبادل التجارب الناجحة في مجال التصرف في مخزون الأكسيجين.الإنطلاق في برنامج التكوين عن بعد في مجال حسن التصرف في مخزون الأكسيجين وصيانة مكثفات الأكسيجين.إعطاء الاولوية لتعميم إستعمال مكثفات الأكسيجين بالمستشفيات المحلية وتوزيعها حسب حاجيات كل جهة.تأمين سلامة إستعمال مكثفات الأكسيجين.تأجيل كل العمليات غير المستعجلة بإستثناء تلك المتعلقة بمرض السرطان.تحيين بروتوكول صيانة مكثفات الأكسيجين المنجز من قبل هيئة الإعتماد في المجال الصحي وتوزيعه على كافة الجهات.إرسال برنامج يومي لتوزيع الأكسيجين على مختلف الجهات الصحية.العمل على تلقيح أكثر عدد ممكن من المواطنين في أسرع الآجال بما يمكن تلقيح 50% من الشعب التونسيمضاعفة عدد الأشخاص الملقحين بمراكز التلقيح خلال أسبوع من تاريخ اليوم 30 جويلية 2021.العمل على فتح مراكز الرعاية الصحية الأساسية للقيام بعملية التلقيح وتقريب هذه الخدمة للمواطن.إعطاء الجهات إمكانية التصرف في الإستراتيجية الوطنية للتلقيح لمضاعفة عدد الأشخاص الملقحين وذلك بعد مد اللجنة الوطنية للتلقيح بخطة عمل.بعث فرق متنقلة للقيام بعملية التلقيح تنتفع بها كل الفئات العمرية بالجهات مع ضمان التسجيل على منظومة E-VAX.العمل على تأهيل الهياكل الصحية العمومية مع إعطاء الأولوية لأقسام الولدان وبنوك الدم وأقسام تصفية الدم.العمل على النهوض بالخدمات الصحية والوقاية.العمل على تخصيص خط تمويل خاص بعمليات الصيانة.العمل على تخصيص خط تمويل خاص بمقاومة جائحة كوفيد-19.