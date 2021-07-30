   Om Kalthoum - أمل حياتي  

خليل البرعومي يستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 16:11قراءة: 0 د, 15 ث
كشفت اذاعة " أي اف ام ان خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام اعلم قيادة الحزب بانسحابه من المكتب التنفيذي و من مسؤولية المكلف بالإعلام و ذلك على خلفية ما أسماه في رسالة إلى المكتب التنفيذي " عدم استيعاب قيادة الحزب لرسائل الشارع التونسي وآخرها ما حدث يوم 25 جويلية "

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 230056



En continu

Toutes les news

الجمعة 30 جويلية 2021 | 20 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:10 19:30 16:15 12:33 05:23 03:42
35°
37°% 33:الرطــوبة
تونــس28°
5.66 كم/س
:الــرياح
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
37°-2840°-2841°-2834°-2644°-27
  • Avoirs en devises
    20475,5

  • (29 juill)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,29254 DT        1$ =2,78507 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juill)   1029,6 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة