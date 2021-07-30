خليل البرعومي يستقيل من المكتب التنفيذي لحركة النهضة

كشفت اذاعة " أي اف ام ان خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي المكلف بالإعلام اعلم قيادة الحزب بانسحابه من المكتب التنفيذي و من مسؤولية المكلف بالإعلام و ذلك على خلفية ما أسماه في رسالة إلى المكتب التنفيذي " عدم استيعاب قيادة الحزب لرسائل الشارع التونسي وآخرها ما حدث يوم 25 جويلية "



