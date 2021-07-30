صرح مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتداىية بسوسة 1 جابر الغنيمي لباب نات اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 ان النيابة العمومية اذنت بفتح بحث تحقيقي ضد عوني أمن من اجل تهم الإرتشاء من طرف موظف عمومي وهو الباعث على ذلك والابتزاز باستعمال خصائص وظيفه وضد طرف ثالث من أجل الإرشاء وذلك على خلفية شكاية رفعها أب أكد ان اعوان الامن المذكورين احتفظوا بابنه بناء على محضر هضم جانب موظف عمومي بالقول وقد طلبوا منه مبلغ4 آلاف دينار مقابل اسقاط الدعوى في حقه فاستجاب لهم ومكنهم من الاموال وفق رواية الشاكي ، وبناء على تقدم الأبحاث تم الإذن بإحالة جميع الأطراف على أنظار النيابة العمومية بحالة تقديم من اجل ما نسب اليهم.
الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة يكشف تفاصيل ابتزاز اعوان امن لمواطن وطلب رشوة ب 4 الاف دينار
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الجمعة 30 جويلية 2021 | 20 ذو الحجة 1442
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