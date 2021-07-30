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أنصار النهضة يطالبون الرّئيس بمصادرة مليارات الغنوشي ومصحة المكّي ومصنع علي العريض ويخت ديلو

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 12:52قراءة: 0 د, 40 ث
تداول بعض أنصار حركة النهضة نداء ساخرا للرّد على ما وصفوها موجة الاشاعات والشعبوية التي تسهدف الحركة وقياداتها منذ سنوات واحتدّت في الأيام الأخيرة.

وناشد أنصار النهضة رئيس الجمهورية قيس سعيد مصادرة أموال زعيم الحركة التي نقلت بعض وسائل الاعلام أنها تبلغ قرابة 2700 مليار.


كما دعا أنصار الحركة الي مصادرة كل الأملاك المنسوبة لقيادات الحركة على رأسها المصحة الخاصة والضيعة التي يملكها عبد اللطيف المكي ومصنع الآجر لعلي العريض ويخت سمير ديلو الشهير وكذلك المغازات التي يمتلكها حمادي الجبالي القيادي السابق بالحركة.

واعتبر أنصار حركة النهضة أن ما يحدث اليوم في تونس فرصة ثمينة لتتخلّص الحركة من كل الأكاذيب والأراجيف والتهم الباطلة التي ألصقت بالحركة وقياداتها.

يذكر أن قيادات النهضة نفوا في أكثر من مناسبة ما ينسب اليهم من أملاك وكان سمير ديلو صرّح في احدى المناسبات ساخرا "الّي يلقى اليخت ياخذو".



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 230044

Karimyousef  (France)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 12h 16m |           
C'est une bonne idée, mais les champions du mensonge vont être rapidement déçus.
au moins , les choses vont être clarifiées



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