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حي النور... محاصرة مجرم خطير محل 9 مناشير تفتيش مسلح بساطور

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 12:11قراءة: 0 د, 18 ث
تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي النور ليلة امس من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير جدا محل 9 مناشير تفتيش من اجل البراكاجات و السرقة و العنف الشديد وبتفتيشه تم حجز ساطور كان يستعمله في عملياته الإجرامية.

وكشفت التحريات معه تضرر عشرات المواطنين منه .


باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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