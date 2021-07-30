حي النور... محاصرة مجرم خطير محل 9 مناشير تفتيش مسلح بساطور

تمكن أعوان مركز الأمن الوطني بحي النور ليلة امس من محاصرة وايقاف عنصر اجرامي خطير جدا محل 9 مناشير تفتيش من اجل البراكاجات و السرقة و العنف الشديد وبتفتيشه تم حجز ساطور كان يستعمله في عملياته الإجرامية.وكشفت التحريات معه تضرر عشرات المواطنين منه .باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.