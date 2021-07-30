   Abdelwahab - يا ورد مين يشتريك  

هيكل المكي: الرئيس موش نوّام، يخدم 15 ساعة وياكل وجبة واحدة في اليوم

Publié le Vendredi 30 Juillet 2021 - 12:05قراءة: 0 د, 30 ث
صرّح النائب عن حركة الشعب هيكل المكي بأن رئيس الجمهورية على علم واطلاع بمختلف الملفات على غرار ملف فسفاط قفصة.

وخلال استضافته في اذاعة اي أف أم قال هيكل المكي "الّي ما يعرفوهش التوانسة الي الرئيس قيس سعيد موش نوام ويخدم بين 15 و16 ساعة في اليوم ويأكل وجبة واحدة.


وتابع هيكل المكي قائلا "لذلك الرئيس لديه الكثير من الوقت للاطلاع على الملفات" مضيفا أن حركة الشعب تفتخر بأن تكون حزاما لرئيس الجمهورية.

وأثار تصريح المكي حملة ساخرة على الفايسبوك وخاطبه النشطاء بالقول "أهلا بطبّاخ الريّس وهنئيا لك بوزارة النوم والغذاء في حكومة الرئيس".




Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 230041

Observateur  (Canada)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 11h 53m |           
عادي من كلب و غلام و عبد من عبيد الأنظمة الشعبويةالدكتاتورية العسكرية طمعا في إمتياز يمن به له سيده

Karimyousef  (France)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 11h 52m |           
Si le président souhaite continuer à bénéficier du soutien populaire,il n'a qu'à mettre à distance ce genre de personnage.Car Ce qui importe pour ce type ce n'est pas la lutte contre la corruption mais la vengeance primaire d'un adversaire politique.

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 30 Juillet 2021 à 11h 40m |           
تمام كيف صاحب البراميل المتفجرة



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