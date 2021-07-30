هيكل المكي: الرئيس موش نوّام، يخدم 15 ساعة وياكل وجبة واحدة في اليوم

صرّح النائب عن حركة الشعب هيكل المكي بأن رئيس الجمهورية على علم واطلاع بمختلف الملفات على غرار ملف فسفاط قفصة.وخلال استضافته في اذاعة اي أف أم قال هيكل المكي "الّي ما يعرفوهش التوانسة الي الرئيس قيس سعيد موش نوام ويخدم بين 15 و16 ساعة في اليوم ويأكل وجبة واحدة.وتابع هيكل المكي قائلا "لذلك الرئيس لديه الكثير من الوقت للاطلاع على الملفات" مضيفا أن حركة الشعب تفتخر بأن تكون حزاما لرئيس الجمهورية.وأثار تصريح المكي حملة ساخرة على الفايسبوك وخاطبه النشطاء بالقول "أهلا بطبّاخ الريّس وهنئيا لك بوزارة النوم والغذاء في حكومة الرئيس".