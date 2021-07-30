عدنان الحاجي: ’’لا وجود لأي عمل ممنهج لتخريب السكة ' في قفصة وتصريحات سعيّد شعبوية

وصف اليوم الجمعة 30 جويلية 2021 عدنان الحاجي النائب عن جهة قفصة ورئيس المجلس المركزي لحزب حركة تونس إلى الأمام تصريحات رئيس الجمهورية حول شركة فسفاط قفصة ’’بالشعبوية’’ .وقال الحاجي في تصريح لاذاعة شمس "لا توجد سكة حديدية ’مسكرة’ وإنما السكة هزّها الماء بقاطراتها في جهة المتلوي".ونفى الحاجي وجود أي عمل ممنهج لتخريب السكة الحديدية، قائلاً "تم فعلا تنظيم اعتصامات على السكة من طرف شباب مُعطل عن العمل يطالب بالتنمية والتشغيل ولا يدخل هذا في منطق المؤامرة".واستنكر الحاجي أن يحل رئيس الجمهورية قيس سعيد محل القضاء ويوجه الاتهامات للأشخاص، مشددا على أن ذلك يجرّ للعنف وفيه تحريض .وأقرّ عدنان الحاجي بوجود الفساد داخل شركة فسفاط قفصة، مؤكدا أنهم طالبوا بالتدقيق منذ كان الحبيب الصيد رئيسا للحكومة ولكن لم يقع ذلك رغم تعاقب الحكومات .وكان سعيــّد قد قال خلال لقائه برئيس منظمة الأعراف سمير ماجول "أعوّل على الشباب أن يضعوا حدا لأشخاص داخل المجلس النيابي ويتحصّنون بالحصانة، الحصانة أخذوها بالقانون وأصبحنا نستورد في الفسفاط والشباب سعى لإرجاع السكّة والبعض يبعث بعض الأطراف لتكسير السكّة".