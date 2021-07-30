الصافي سعيد : ماحدث يوم 25 جويلية خطير وقد يكون انزلاقا بالثورة و الديمقراطية

أكد النائب الصافي سعيد,في مداخلة له على اذاعة جوهرة اليوم الجمعة, أن ماحدث يوم 25 جويلية خطير جدا على جميع الأصعدة وقد يؤدي إلى انزلاق و فتح جديد لجدار أمام الثورة وفق قوله.و تابع الصافي سعيد قوله "إن قرارات رئيس الجمهورية قد تكون انزلاقا بالثورة والديمقراطية نحو اتجاهات غير محسوبة وغير متحكم فيها لأنه تونس ليست وحدها في العالم.و اقترح النائب أن يتم تقديم خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة و ابراز الأفق المنتظر وهل هو أفق ثوري أم انحرافي وتراجعي ورجعي وفق تعبيره.واعتبر الصافي سعيد, أن التونسيين وبينهم رئيس الجمهورية في ورطة مؤكدا أن تعيينه يوم أمس لوزير الداخلية قبل تعيين رئيس حكومة كان لشعوره بالورطة التي وضع نفسه فيها .و قال سعيد إن القوى الدولية ضد الإجراءات التي أعلنها الرئيس ومعظمهم رافضين لهذه الخطوة ويطالبون بتقديم خارطة طريق واضحة للمرحلة القادمة مؤكدا أن العالم ينظر لما حدث على أنه مناورة سياسية من جهة على حساب جهة أخرى.