في وصلة جديدة لشكري بوزيان: عبير موسي موهوبة ... وبطبيعتها مجمدة في البرلمان المسكينة

قال الفنان شكري بوزيان في مداخلة عبر امواج اذاعة اي اف ام انه يؤيد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد كما هو الحال مع بقية المواطنينوأضاف شكري بوزيان " النائبة عبير موسي كانت أول من طالبت بإنقاذ الوطن وناضلت في البرلمان من أجل ذلك"وتابع شكري بوزيان " عبير موسي موهوبة وبطبيعتها مجمدة في البرلمان المسكينة"...ويعتبر بوزيان عبير موسي زعيمة اسطورية وجاء على لسانه الشهر الماضي في برنامج لهادي زعيم:" بعد عليسة والكاهنة جاتنا عبير موسي اعطيني غلطة بركة متاع عبير نسحبها".وأضاف بوزيان: " على اقتناع نتبع فيها عامل فو بروفيل باسم عبير موسي منذ 2013 يمكن 5 مرات في الشهر يقصوهولي دفاعا عن عبير موسي نؤمن بيها"...