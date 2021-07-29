   Farid - سألني الليل  

في وصلة جديدة لشكري بوزيان: عبير موسي موهوبة ... وبطبيعتها مجمدة في البرلمان المسكينة

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 20:29قراءة: 0 د, 34 ث
قال الفنان شكري بوزيان في مداخلة عبر امواج اذاعة اي اف ام انه يؤيد قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد كما هو الحال مع بقية المواطنين
وأضاف شكري بوزيان " النائبة عبير موسي كانت أول من طالبت بإنقاذ الوطن وناضلت في البرلمان من أجل ذلك"
وتابع شكري بوزيان " عبير موسي موهوبة وبطبيعتها مجمدة في البرلمان المسكينة"...


ويعتبر بوزيان عبير موسي زعيمة اسطورية وجاء على لسانه الشهر الماضي في برنامج لهادي زعيم:" بعد عليسة والكاهنة جاتنا عبير موسي اعطيني غلطة بركة متاع عبير نسحبها".
وأضاف بوزيان: " على اقتناع نتبع فيها عامل فو بروفيل باسم عبير موسي منذ 2013 يمكن 5 مرات في الشهر يقصوهولي دفاعا عن عبير موسي نؤمن بيها"...





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