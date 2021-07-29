رئيس الجمهورية يستقبل نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الخميس 29 جويلية 2021 بقصر قرطاج، عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي.ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية, أكد رئيس الدولة، على حرص تونس الثابت على مواصلة تدعيم علاقات الأخوة والتآزر والإيثار التي تجمعها بليبيا، وعزمها الراسخ على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك من أجل تحقيق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو مزيد من التكامل والتصدي لمحاولات استهداف الأمن والاستقرار في البلدين والمسّ من وحدتهما وسيادتهما.ومن جانبه، أكّد عبد اللّه اللافي الدعم المطلق للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا لقرارات رئيس الجمهورية، وبأن تصريحات بعض الشخصيات لا تلزم الدولة الليبية. كما جدّد، بالمناسبة، التأكيد على التضامن الكامل للشعب الليبي مع الشعب التونسي ومساندته له في ما يرنو إليه من تنمية وازدهار.