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من بينها التشطيب لمدة 3 سنوات ... قرارات تأديبية في حق عدة محامين

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 17:06قراءة: 0 د, 21 ث
قرر مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين اصدار قرارات تأديبية في حق عدة محامين من بينها قرار بالمحو مع النفاذ العاجل من أجل السمسرة و استجلاب حرفاء بطريقة غير مشروعة و قراران بالتشطيب لمدة 3 سنوات من أجل عدم الخلاص في الاجل و مخالفة قواعد المباشرة للمهنة و 4 قرارات ايقاف لمدة عامين من اجل السمسرة و قرار بالايقاف لمدة 6 أشهر من اجل السمسرة و نيابة مصالح مضادة.



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