من بينها التشطيب لمدة 3 سنوات ... قرارات تأديبية في حق عدة محامين

قرر مجلس التأديب بالهيئة الوطنية للمحامين اصدار قرارات تأديبية في حق عدة محامين من بينها قرار بالمحو مع النفاذ العاجل من أجل السمسرة و استجلاب حرفاء بطريقة غير مشروعة و قراران بالتشطيب لمدة 3 سنوات من أجل عدم الخلاص في الاجل و مخالفة قواعد المباشرة للمهنة و 4 قرارات ايقاف لمدة عامين من اجل السمسرة و قرار بالايقاف لمدة 6 أشهر من اجل السمسرة و نيابة مصالح مضادة.







