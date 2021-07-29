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محمد اليوسفي: فرنسا لن تتعامل مع أي حكومة في حال لم يغلق قيس سعيد قوس التدابير الاستثنائية ولم يستأنف البرلمان عمله‎‎

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 16:25قراءة: 0 د, 56 ث
كشف الخميس 29 جويلية، الاعلامي محمد اليوسفي أن سفير فرنسا التقى مساء الاربعاء بأمين عام لحزب سياسي مقرب من قصر قرطاج.
وقال اليوسفي انه و بحسب ما رشح من معلومات حول هذا اللقاء فإن السفير الفرنسي قال صراحة للشخصية السياسية التونسية الآنف ذكرها أن فرنسا لن تتعامل مع أي حكومة في تونس مستقبلا في حال لم يغلق الرئيس قيس سعيد قوس التدابير الاستثنائية في غضون الشهر المحدد ما يعني إعادة البرلمان إلى وضعه الطبيعي.
وعلق اليوسفي قائلا "تطور ملفت للانتباه من الواضح أنه يعكس رسالة تحذير غير مباشرة موجهة لرئيس الجمهورية".


وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، دعا الأربعاء، إلى تعيين رئيس وزراء في تونس "بسرعة"، وتشكيل حكومة جديدة تلبي تطلعات التونسيين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره التونسي عثمان الجرندي، بحسب بيان صادر عن الخارجية الفرنسية.

يشار الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرر مساء الأحد، خلال اجتماع طارئ مع القيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج، اعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد عمل واختصاصات مجلس نواب الشعب لمدّة 30 يوما، ورفع الحصانة البرلمانية عن كلّ أعضاء البرلمان، الى جانب رئاسة النيابة العمومية وتوليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويقوم سعيّد بتعيينه.



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