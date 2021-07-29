عز الدين سعيدان: مجمل المبالغ المالية للملفات التي تطرقت لها لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد تقدر ب13.5 مليار دينار



مقرر لجنة تقصي الحقائق ينفي إصدار أي قائمة إسمية لرجال أعمال مورطين في قضايا فساد



دعا الخبير الاقتصادي وعضو لجنة تقصي الحقائق حول الرشوة والفساد عز الدين سعيدان للحذر وتحيين الملفات التي اصدرت على اساسها اللجنة تقريرها لانه ما وجد سنة 2011 ليس بالضرورة ان يكون صحيحا سنة 2021.واضاف في تصريح لاذاعة شمس انه عند تجميع الملفات التي تطرقت لها لجنة تقصي الحقائق والتي يقدر عددها ب 463 ملف مجمل المبالغ المالية تقدر بنحو 13.5 مليار دينار.ونفى مقرر لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة سنة 2011 ناجي البكوش، اليوم الخميس، اصدار اللجنة لاي قائمة اسمية لرجال اعمال مورطين في قضايا فساد والاستيلاء على المال العام.وقال البكوش في تصريح لاذاعة شمس آف آم، ان اللجنة تحدثت في تقريرها الختامي على ملفات تتعلق بتجاوزات لعدد من رجال الاعمال.واضاف ان القائمة التي يتم تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي تعود لسنة 2003 وتم اصدارها من طرف الرئيس الاسبق بن علي بهدف الضغط على عدد من رجال الاعمال.واكد مقرر لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، ان اللجنة تطرقت في تقريرها الختامي لعدد قليل من رجال الاعمال الذين تخصلوا على قروض دون وجه حق او لم يقوموا بتسديد القروض، مضيفا أن اللجنة قامت في المجمل بإحالة نحو 460 ملف على القضاء.