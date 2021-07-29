   Om Kalthoum - رقّ الحبيب  

بعد اعلان اختلافه مع تأويل الرئيس للفصل 80 ورفضه الاجراءات المعلن عنها، التيار الديمقراطي يتراجع ويؤكد تفهّمه لهذه الاجراءات ‎‎

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 11:08قراءة: 0 د, 25 ث
أصدر الخميس 29 جويلية المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بيانا أكد من خلاله تفهّمه للاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.

كما أكد الحزب على ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات مطالبا رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية.


يذكر ان المكتب السياسي للتيار الديمقراطي كان أصدر يوم 26 جويلية بيانا أعلن من خلاله عن اختلافه مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 ورفضه لما ترتب عنه من قرارات خارج الدستور وفق نص البيان.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 229976

Charles  ()  |Jeudi 29 Juillet 2021 à 10h 18m |           
Partie de Caméléon panthère
oh la peur



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