بعد اعلان اختلافه مع تأويل الرئيس للفصل 80 ورفضه الاجراءات المعلن عنها، التيار الديمقراطي يتراجع ويؤكد تفهّمه لهذه الاجراءات ‎‎

أصدر الخميس 29 جويلية المجلس الوطني لحزب التيار الديمقراطي بيانا أكد من خلاله تفهّمه للاجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.كما أكد الحزب على ضرورة مرافقة هذه الإجراءات بضمانات دستورية تهدف إلى حماية الحقوق والحريات مطالبا رئيس الجمهورية بتقديم خارطة طريق تضمن العودة إلى الوضعية الدستورية الاعتيادية.يذكر ان المكتب السياسي للتيار الديمقراطي كان أصدر يوم 26 جويلية بيانا أعلن من خلاله عن اختلافه مع تأويل رئيس الجمهورية للفصل 80 ورفضه لما ترتب عنه من قرارات خارج الدستور وفق نص البيان.