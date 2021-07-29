   Om Kalthoum - رقّ الحبيب  

على القناة الوطنية، رئيس منظمة يصرّح: تونس دخلت مرحلة جديدة، الناس فرحانة والي عندو سنوات ما يرقدش مليح رجع يرقد مليح

Publié le Jeudi 29 Juillet 2021 - 10:44قراءة: 0 د, 33 ث
استضافت الاربعاء 28 جويلية، القناة الوطنية رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي الذي أكد أن تونس دخلت بعد 25 جويلية في مرحلة جديدة.
ودعا الرياحي رئيس الجمهورية الي اصدار قرار لتحديد هامش الربح للمنتوجات وعدم توريد اي منتوج له نظيره في تونس مشددا على ضرورة تحسن القدرة الشرائية للمستهلك.

وقال الرياحي ان عديد الملفات ستفتح بعد 25 جويلية مجددا تأكيده على أن تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية وقال "الناس كل فرحانة الناس كل بش تخدم، الناس كل ما عادش عندها تخوّف والي عندو سنوات ما يرقدش مليح تو رجع يرقد مليح".


الفيديو : 1.10.25



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229975

BenMoussa  ()  |Jeudi 29 Juillet 2021 à 10h 30m |           
الي عندو سنوات ما يرقدش مليح رجع يرقد مليح
هم طبعا الطرابلسية واعوانهم والتجمعيون والصبايحية والجلادون وبعض البوليس السياسي
لكن ان رجعوا ناموا فان الله يمهل ولا يهمل

Raisonnable  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juillet 2021 à 09h 52m |           
طح ين المشيشي كان بنسبة 80% الاهو
لعينك و الرضا عليك لازم تفوت 90 نقطة



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