على القناة الوطنية، رئيس منظمة يصرّح: تونس دخلت مرحلة جديدة، الناس فرحانة والي عندو سنوات ما يرقدش مليح رجع يرقد مليح

استضافت الاربعاء 28 جويلية، القناة الوطنية رئيس المنظمة التونسية لارشاد المستهلك لطفي الرياحي الذي أكد أن تونس دخلت بعد 25 جويلية في مرحلة جديدة.ودعا الرياحي رئيس الجمهورية الي اصدار قرار لتحديد هامش الربح للمنتوجات وعدم توريد اي منتوج له نظيره في تونس مشددا على ضرورة تحسن القدرة الشرائية للمستهلك.وقال الرياحي ان عديد الملفات ستفتح بعد 25 جويلية مجددا تأكيده على أن تونس بعد 25 جويلية لن تكون مثل تونس قبل 25 جويلية وقال "الناس كل فرحانة الناس كل بش تخدم، الناس كل ما عادش عندها تخوّف والي عندو سنوات ما يرقدش مليح تو رجع يرقد مليح".