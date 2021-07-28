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اصدار أمر رئاسي يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 21:51قراءة: 0 د, 42 ث
أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد يوم الأربعاء 28 جويلية 2021، أمرا رئاسيا يقضي بإحداث قاعة عمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 يتولى تنسيق مهامها إطار سام من وزارة الداخلية تحت قيادة المدير العام للصحة العسكرية وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والصحة والنقل واللوجستيك والشؤون المحلية والبيئة. ويمكن أيضا الإستعانة بكل شخص تكون مساهمته مفيدة.

وتتمثل مهام قاعة العمليات في:
- متابعة تطور الوضع الصحي بالبلاد الناتج عن جائحة كوفيد 19،

- متابعة مدى تطبيق الإجراءات الصحية والقرارات الصادرة لمجابهة الجائحة،
- متابعة المخزون الاستراتيجي لمستلزمات مجابهة الجائحة من مواد صيدلانية ومعدات طبية وغيرها،
- متابعة تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح،
- التنسيق مع مختلف الهياكل المعنية للوقوف على الإشكاليات والعمل على تذليلها،
- تقديم الاقتراحات ذات الصلة للمساهمة في اتخاذ القرارات.
وستتولى قيادة قاعة العمليات لإدارة جائحة كوفيد 19 رفع تقارير أسبوعية إلى رئيس الجمهورية حول نشاطها.

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