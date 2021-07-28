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امرود كونسلتينغ: 87 بالمائة من التونسيين يؤيدون قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 20:52قراءة: 0 د, 44 ث
نشرت مؤسسة " امرود كونسلتينغ" استطلاع راي حول موقف التونسيين من قرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد وذلك في الفترة التي تتراوح ما بين 26 و28 جويلية 2021، وقد شمل عينة مكونة من 900 شخص ينتمون إلى 24 ولاية بما فيها المدن والأرياف.

وحسب الاستطلاع الذي بث في قناة التاسعة فإن 87 % من التونسيين يساندون قرارات رئيس الجمهورية في حين يرفضها 3 بالمائة.
كما ايد 84 % من التونسيين اعفاء رئيس الحكومة السيد هشام المشيشي من مهامه فيما رفض 6 بالمائة القرار.


وايد 86% من التونسيين تجميد عمل و اختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوم في حين رفضه 6 في المائة.

كما ايد 88% من التونسيين رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب فيما رفض 4 بالمائة القرار.

وايد 85 % من التوانسيين تولي قيس سعيد للسلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يعين رئيسها هو فيما رفض 5 بالمائة القرار.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229958

Ahmed01  (France)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 20h 37m |           
سيقولون لكم المخلّفون من أهل النهضة ومن ومن والاها من المنظومة البائدة أن هذه الاستطلاعات هُراء وأراجيف

ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور

Raisonnable  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 20h 14m |           
إذا كان التعيس المؤيد من شعب كوستينغ واثق من حقيقة ما يقوم به فاليدعوا إلى استفتاء او ان يدعوا للانتخابات بتشريعية و رئاسية و يورينا ذراعوا و زنود نادية عكاشة

Nouri  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 20h 13m |           
ههههههه، امرود قتلت المعارضة الكل، رماووهم في البحر مع الديمقراطية مع الحرية ورجعنا الى 99% شعار الدكتاتورية!!!



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