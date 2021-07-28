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منع الضيوف من دخول التلفزة الوطنية: جامعة الإعلام تطالب رئاسة المؤسسة بالتوضيح وتدعو لمراجعة التعيينات المرتبطة بالأحزاب

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 20:49قراءة: 0 د, 49 ث
طالبت الجامعة العامة للإعلام رئاسة مؤسسة التلفزة الوطنية بتوضيح الغموض الحاصل حول محاولات منع بعض الضيوف من حضور احد البرامج وحملتها المسؤولية فيما حصل من مغالطات وتصريحات وقع تكذيبها من الجميع.

ودعت الجامعة رئاسة الجمهورية الى السهر على احترام وضمان حرية الرأي والتعبير في هذا الظرف الاستثنائي مثلما أكد على ذلك رئيس الجمهورية.


هذا وأكدت الجامعة على ضرورة النأي بالمرفق العمومي عن كل التجاذبات ومراجعة كل التعيينات المرتبطة ببعض الأحزاب داخل المؤسسات الإعلامية والذين يحاول بعضهم ارباك الوضع خلال هذا الظرف الاستثنائي بالبلاد.

وأشارت إلى أنها تتابع ما حصل من لخبطة حول البث المباشر في أحد برامج التلفزة الوطنية ومحاولات منع بعض الضيوف من الحضور ومنهم الزميلة اميرة محمد ممثلة نقابة الصحفيين بسام الطريفي ممثل الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والغموض الحاصل حول العملية وخاصة تصريح الرئيس المدير العام بتلقيه لتعليمات في هذا الغرض وتصريح وليد الحجام ممثل رئاسة الجمهورية الذي نفى نفيا قاطعا علم رئاسة الجمهورية بأي منع وتمسك رئاسة الجمهورية بالحفاظ على حرية التعبير.



Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229957

BenMoussa  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 20h 46m |           
لا يجرؤ الرئيس المدير العام للتلفزة او اي شخص عاقل على القول بتلقيه لتعليمات ان لم يتلقاها فعلا خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية
كما انه لا يجرؤ اي مسؤول في الدولة، في تونس او غير تونس على تكذيب رئاسة الجمهورية او وزارة الدفاع

Raisonnable  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 20h 16m |           
تعريف المتفرعن المعتوه و فضحه واجب مقدس

Radhbe  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 20h 15m |           
وداعا حرية التعبير



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