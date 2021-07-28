تعيين عبير موسي نائبة لرئيس الإتحاد الإفريقي الآسيوي للمرأة عن قارة إفريقيا





توصلت رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته البرلمانية عبير موسي مساء اليوم بمراسلة رسمية من الأمينة العامة للاتحاد الإفريقي الآسيوي للمرأة أمل مسعود تتضمن إعلامها بقرار تعيينها نائبة لرئيس الإتحاد عن قارة إفريقيا ورئيسة لفرعه بالجمهورية التونسية.،ويأتي هذا التعيين حسب ما جاء ببلاغ الإتحاد تتويجا للمجهودات التي بذلتها رئيسة الحزب لإعلاء الديمقراطية والمساواة وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء العرقي فضلا عن تمكين المرأة وعدم حرمانها من حقها في التعبير وصناعة القرار.