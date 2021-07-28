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تعيين عبير موسي نائبة لرئيس الإتحاد الإفريقي الآسيوي للمرأة عن قارة إفريقيا

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 20:23قراءة: 0 د, 24 ث
توصلت رئيسة الحزب الدستوري الحر ورئيسة كتلته البرلمانية عبير موسي مساء اليوم بمراسلة رسمية من الأمينة العامة للاتحاد الإفريقي الآسيوي للمرأة أمل مسعود تتضمن إعلامها بقرار تعيينها نائبة لرئيس الإتحاد عن قارة إفريقيا ورئيسة لفرعه بالجمهورية التونسية.،





ويأتي هذا التعيين حسب ما جاء ببلاغ الإتحاد تتويجا للمجهودات التي بذلتها رئيسة الحزب لإعلاء الديمقراطية والمساواة وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو الانتماء العرقي فضلا عن تمكين المرأة وعدم حرمانها من حقها في التعبير وصناعة القرار.


Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 229953

Kamelnet  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 19h 44m |           
Chercher l'argent... chercher les kouleib imaratie.....

RESA67  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 19h 32m |           
Félicitations Abir Moussi



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