مخلوف: المجلس يعمل عن بعد بصفة عادية

قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" ان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قدم استقالته تحديد تهديد السلاح.وأضاف سيف الدين مخلوف " الشعب التونسي لم يخرج لدعم قرارات رئيس الجمهورية الانقلابية ونحن نحتكم الى الصندوق وليس الى الشارع".واكد مخلوف ان مجلس الشعب يعمل عن بعد بصفة عادية متابعا " سنعمل على مقاضاة رئيس الجمهورية في الداخل والخارج لانه انقلب على الدستور".وطالب سيف الدين مخلوف من المؤسسة العسكرية بعدم الانخراط في التجاذبات السياسية الحالية.