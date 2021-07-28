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مخلوف: المجلس يعمل عن بعد بصفة عادية

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 12:31قراءة: 0 د, 27 ث
قال رئيس كتلة ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف في مداخلة عبر أمواج اذاعة " أي اف ام" ان رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي قدم استقالته تحديد تهديد السلاح.
وأضاف سيف الدين مخلوف " الشعب التونسي لم يخرج لدعم قرارات رئيس الجمهورية الانقلابية ونحن نحتكم الى الصندوق وليس الى الشارع".
واكد مخلوف ان مجلس الشعب يعمل عن بعد بصفة عادية متابعا " سنعمل على مقاضاة رئيس الجمهورية في الداخل والخارج لانه انقلب على الدستور".
وطالب سيف الدين مخلوف من المؤسسة العسكرية بعدم الانخراط في التجاذبات السياسية الحالية.



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