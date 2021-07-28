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رضوان المصمودي: تعرضت إلى حملة تشويه... ولم أدع الأمريكيين إلى وقف إمدادات التلقيح

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 12:17قراءة: 0 د, 30 ث
نفى القيادي في حركة النهضة المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية رضوان المصمودي لاذاعة " أي اف ام" اليوم 28 جويلية 2021 ، ما تردد عن تدوينته التي أثارت جدلاً واسعا وربط فيها ما أسماه بإنقلاب قيس سعيد والتلاقيح التي تقدمها الولايات المتحد لتونس.

وقال المصمودي أن المقال الذي تناولته الصحافة الأمريكية تمت نسبته لي وهو ليس مني. "وتابع رضوان المصمودي " لم أقم يوماً بإستغلال علاقتي لضرب مصلحة التونسيين ولم أطالب الأمريكيين بوقف إمدادات التلقيح".
وتابع المصمودي " هنالك قانون في الولايات المتحدة يطالب بوقف الدعم عن الدول التي تحصل فيها انقلابات لكني رفضت ذلك جملة وتفصيلا".




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