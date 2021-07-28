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مصطفى بن جعفر يدعو قيس سعيد إلى تقديم خارطة طريق واضحة المعالم

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 11:56قراءة: 0 د, 23 ث
دعا اليوم الاربعاء رئيس المجلس التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "رئيس الجمهورية إلى تقديم خارطة طريق واضحة المعالم، وأن يضعها كمنصّة للانطلاق بعيدا عن منطق الإقصاء والتشفي في حوار لا يبُيّض الفاسدين ولا يتسامح مع المجرمين، ويكون حوارا يضع فيه الجميع مصلحة تونس فوق كلّ الحسابات".
وأكد، بن جعفر وفق نص البيان، مساندته لقيس سعيد قائلا: "نساندك كما ساندناك سابقا عندما دعونا إلى انتخابك’’ .


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