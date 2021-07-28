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القطب القضائي ينظر في ملفّ ''محرّكات الخطوط التونسيّة''

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 11:33قراءة: 0 د, 29 ث
أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس 1 والقطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي، اليوم الأربعاء، أن النيابة العمومية بالقطب فتحت بحثا تحقيقيا بخصوص شبهة فساد في اقتناء محركات طائرات.

يذكر وزارة النقل واللوجستيك، أعلنت يوم 8 جوان 2020 أنها أحالت ملف "صيانة محركات طائرات كانت أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين"، إلى الجهات القضائية المختصة للبت فيه وذلك "تبعا للإذن بمأمورية التفقد الصادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجستيك والمتعلق بمهمة بحث في الاشكاليات الخاصة بهذه العقود وبالنظر إلى خطورة الإخلالات والتجاوزات التي تضمنها تقرير التفقدية العامة بالوزارة.

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