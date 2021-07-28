لطفي زيتون: ذهلت من حجم الأوهام والتصلب في صفوف قيادات النهضة

قال القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه ذهل من حجم الأوهام والتصلب في صفوف قيادات النهضة رغم ان الشعب لم يعد يحتمل سياسات الحركة.وأضاف " طالبتهم صراحة بالرجوع الى المعارضة وإصلاح الأخطاء والعمل على استعادة ثقة الشعب التونسي الذي خرج بالآلاف لكن يبدو انهم مصممون على منهجهم الخاطئ".وتابع لطفي زيتون " لم أكن أتوقع يوما ان تواصل النهضة أخطاءها القاتلة وان تصر عليها لاني كنت اتوقع ان لديها القدرة على تجديد نفسها".