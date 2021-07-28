   Saba7 - يا أبو عيون زايغة  

لطفي زيتون: ذهلت من حجم الأوهام والتصلب في صفوف قيادات النهضة

Publié le Mercredi 28 Juillet 2021 - 10:16قراءة: 0 د, 27 ث
قال القيادي السابق في حركة النهضة لطفي زيتون في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه ذهل من حجم الأوهام والتصلب في صفوف قيادات النهضة رغم ان الشعب لم يعد يحتمل سياسات الحركة.
وأضاف " طالبتهم صراحة بالرجوع الى المعارضة وإصلاح الأخطاء والعمل على استعادة ثقة الشعب التونسي الذي خرج بالآلاف لكن يبدو انهم مصممون على منهجهم الخاطئ".
وتابع لطفي زيتون " لم أكن أتوقع يوما ان تواصل النهضة أخطاءها القاتلة وان تصر عليها لاني كنت اتوقع ان لديها القدرة على تجديد نفسها".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 229903

BenMoussa  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 09h 58m |           
لطفي زيتون يقول عن النهضة "كنت اتوقع ان لديها القدرة على تجديد نفسها"
أفلذلك انسلخ منها وعاداها ؟ ! !
ام هو كالعادة الكذب والبهتان والتصابي واللهث وراء المناصب بلا قيم ولا مبادئ ولا أدنى تفكير سليم

Rommen  (Tunisia)  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 09h 56m |           
مسكين يسخف
لحس باش تلكلك عظيم لكن موش لازم توري اللي أنت تافه
ماشي في بالك اللي سعيد باش يوقف الاقتصاد. منين باش يجيب الفلوس
ماشي في بالك اللي القرارات عندها شعبية. نسيت عدد اصوات النهضة و عدد أصوات الأحزاب الأخرى
المشيشي منع بجلدو و المؤيدين للقرارات تبلعوا للعنكوش
النهضة إن لم تنساق للعنف سوف تقلب الطاولة على الانقلابيين

Nouri  ()  |Mercredi 28 Juillet 2021 à 09h 32m |           
يا سي زيتون لماذا هذا التوقيت بالذات لتخرج في الاعلام بعد غياب طويييييييل باش تفرغ قلبك على النهضة ؟؟؟
لو خلّيت مدّة حتى تهدى البلاد وتخرج تونس من هذا المأزق لقلنا صحيح كلامك ومقبول !! أمّا اليوم المواطن التونسي ماعادش غافل باش تعدّها عليه، نحن نفهم ان اليوم لك مهمة جديدة وبدأت اشغل بسرعة !!!



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